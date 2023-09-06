Notice of Regular Meeting – District #45 Board of Education

By
Lynell Morgan
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NOTICE OF REGULAR 

MEETING OF WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS BOARD OF EDUCATION MEETING DISTRICT #45-WHEELER COUNTY

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT A REGULAR MEETING OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS WILL BE HELD AT THE WHEELER CENTRAL OLD MEDIA ROOM IN BARTLETT, NEBRASKA.

ON: MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023  

TIME: FOLLOWING BUDGET HEARING.    

WHICH MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC. AN AGENDA FOR SUCH MEETING IS AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION AT THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, WHEELER CENTRAL SCHOOLS, BARTLETT, NEBRASKA.

 DREW KASSELDER

CHAIRMAN, BOARD OF 

EDUCATION       

WHEELER CENTRAL SCHOOLS

PUBLISH: September 6, 2023

ZNEZ