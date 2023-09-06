Notice of Regular Meeting – District #45 Board of Education

NOTICE OF REGULAR
MEETING OF WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS BOARD OF EDUCATION MEETING DISTRICT #45-WHEELER COUNTY
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT A REGULAR MEETING OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS WILL BE HELD AT THE WHEELER CENTRAL OLD MEDIA ROOM IN BARTLETT, NEBRASKA.
ON: MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023
TIME: FOLLOWING BUDGET HEARING.
WHICH MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC. AN AGENDA FOR SUCH MEETING IS AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION AT THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, WHEELER CENTRAL SCHOOLS, BARTLETT, NEBRASKA.
DREW KASSELDER
CHAIRMAN, BOARD OF
EDUCATION
WHEELER CENTRAL SCHOOLS
PUBLISH: September 6, 2023
ZNEZ