Notice of Meeting – Wheeler Central District #45 Board of Education

By
Lynell Morgan
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NOTICE OF REGULAR 

MEETING OF WHEELER 

CENTRAL PUBLIC SCHOOLS         

BOARD OF EDUCATION MEETING

DISTRICT #45-WHEELER COUNTY

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT A REGULAR MEETING OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS WILL BE HELD AT THE WHEELER CENTRAL OLD MEDIA ROOM IN BARTLETT, NEBRASKA

ON: MONDAY, AUGUST 14, 2023  

TIME: FOLLOWING BUDGET AMENDMENT HEARING.    

WHICH MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC. AN AGENDA FOR SUCH MEETING IS AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION AT THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, WHEELER CENTRAL SCHOOLS, BARTLETT, NEBRASKA

DREW KASSELDER

CHAIRMAN, BOARD OF EDUCATION

WHEELER CENTRAL SCHOOLS

PUBLISH: August 2, 2023

ZNEZ