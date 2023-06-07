Notice of Meeting – District #45 Board of Education

By
Lynell Morgan
-

NOTICE OF REGULAR 

MEETING OF WHEELER 

CENTRAL PUBLIC SCHOOLS         

BOARD OF EDUCATION MEETING

DISTRICT #45-WHEELER COUNTY

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT A REGULAR MEETING OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS WILL BE HELD AT THE WHEELER CENTRAL OLD MEDIA ROOM IN BARTLETT, NEBRASKA.

ON: MONDAY, JUNE 12, 2023  

TIME: 9:00 A.M.    

WHICH MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC. AN AGENDA FOR SUCH MEETING IS AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION AT THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, WHEELER CENTRAL SCHOOLS, BARTLETT, NEBRASKA.

 DREW KASSELDER

CHAIRMAN, BOARD OF EDUCATION       

WHEELER CENTRAL SCHOOLS

PUBLISH: June 7, 2023

ZNEZ