Notice of Meeting-CWC Activities Cooperative

NOTICE OF CWC ACTIVITIES COOPERATIVE MEETING OF WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 92-0045
AND CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 45-0137
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT A CWC ACTIVITIES COOPERATIVE MEETING OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS AND CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS WILL BE HELD AT THE WHEELER CENTRAL OLD MEDIA ROOM IN BARTLETT, NEBRASKA. ON:
WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022
TIME: 7:00 P.M.
WHICH MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC. AN AGENDA FOR SUCH MEETING IS AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION AT THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, WHEELER CENTRAL SCHOOLS, BARTLETT, NEBRASKA.
DREW KASSELDER
CHAIRMAN, BOARD OF
EDUCATION WHEELER
CENTRAL SCHOOLS
PUBLISH: November 2, 2022
ZNEZ