Notice of Meeting-CWC Activities Cooperative

By
Lynell Morgan
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NOTICE OF CWC ACTIVITIES COOPERATIVE MEETING OF  WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 92-0045

AND CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 45-0137

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT A CWC ACTIVITIES COOPERATIVE MEETING OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS AND CHAMBERS PUBLIC SCHOOLS WILL BE HELD AT THE WHEELER CENTRAL OLD MEDIA ROOM IN BARTLETT, NEBRASKA. ON:

WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022

TIME: 7:00 P.M.   

WHICH MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC. AN AGENDA FOR SUCH MEETING IS AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION AT THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, WHEELER CENTRAL SCHOOLS, BARTLETT, NEBRASKA.

DREW KASSELDER

CHAIRMAN, BOARD OF

EDUCATION WHEELER

CENTRAL SCHOOLS

PUBLISH: November 2, 2022

ZNEZ