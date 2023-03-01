Notice of Budget Workshop – Wheeler Central School District #45

By
Lynell Morgan
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NOTICE OF BUDGET 

WORKSHOP OF

WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS

BOARD OF EDUCATION MEETING

DISTRICT #45-WHEELER COUNTY

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT A WORKSHOP OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS WILL BE HELD AT THE WHEELER CENTRAL OLD MEDIA ROOM IN BARTLETT, NEBRASKA.

ON: WEDNESDAY, MARCH 8, 2023

TIME: 7:00 P.M.

WHICH MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC. AN AGENDA FOR SUCH MEETING IS AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION AT THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, WHEELER CENTRAL SCHOOLS, BARTLETT, NEBRASKA.

DREW KASSELDER

CHAIRMAN, BOARD OF EDUCATION 

WHEELER CENTRAL SCHOOLS

PUBLISH: March 1, 2023

ZNEZ