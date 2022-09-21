Notice of Budget Meeting-Wheeler Central District #45

By
Lynell Morgan
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NOTICE OF THE FINAL

BUDGET ADOPTION

AND TAX RESOLUTION OF

WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS BOARD OF EDUCATION MEETING DISTRICT #45-WHEELER COUNTY

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FINAL BUDGET ADOPTION AND TAX RESOLUTION OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS WILL BE HELD AT THE WHEELER CENTRAL OLD MEDIA ROOM IN BARTLETT, NEBRASKA.

ON: TUESDAY,

SEPTEMBER 27, 2022 

TIME: 8:00 P.M.   

WHICH MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC. AN AGENDA FOR SUCH MEETING IS AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION AT THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, WHEELER CENTRAL SCHOOLS, BARTLETT, NEBRASKA.

DREW KASSELDER

CHAIRMAN, BOARD OF

EDUCATION

WHEELER CENTRAL SCHOOLS

PUBLISH: September 21, 2022

ZNEZ