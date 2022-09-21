Notice of Budget Meeting-Wheeler Central District #45

NOTICE OF THE FINAL
BUDGET ADOPTION
AND TAX RESOLUTION OF
WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS BOARD OF EDUCATION MEETING DISTRICT #45-WHEELER COUNTY
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FINAL BUDGET ADOPTION AND TAX RESOLUTION OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS WILL BE HELD AT THE WHEELER CENTRAL OLD MEDIA ROOM IN BARTLETT, NEBRASKA.
ON: TUESDAY,
SEPTEMBER 27, 2022
TIME: 8:00 P.M.
WHICH MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC. AN AGENDA FOR SUCH MEETING IS AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION AT THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, WHEELER CENTRAL SCHOOLS, BARTLETT, NEBRASKA.
DREW KASSELDER
CHAIRMAN, BOARD OF
EDUCATION
WHEELER CENTRAL SCHOOLS
PUBLISH: September 21, 2022
ZNEZ