July 14, 2026 Proceedings, Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
July 14th, 2026
Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. No action on minutes. Public comments. Reviewed correspondence. Held office inventories.
Heard from Terraform regarding Prairie Breeze 1 repowering plan. Approved payroll.
Approved vendor claims.
General: AMERITAS ins 22,817.19; ANT CO COURT ex 61.00; APPLIED CONN TECH ex 6,009.56; FIRSTNET ut 629.89; BLACK HILLS ENERGY ut 48.77; BCBS ins 79,119.99; BOMGAARS ex 19.79; BROGAN LAMMLI PC ex 606.15; CITY OF NELIGH ut 2,141.35; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLERK OF THE DIST COURT ex 114.00; CM SUPPLIES ex 206.92; COLDTYPE PUB ex 270.90; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE ins 199.09; BRYAN CORNETT ex 27.39; CUBBYS ex 1,183.21; DAS STATE ACCTG ex 677.00; DUSTYS ex 594.28; EAKES OFC SOL ex 579.52; EGLEY, FULLNER, MONTAG, MORLAND & E ex 4,011.38; ELGIN REVIEW ex 146.55; ELITE OFC PRODS ex 315.66; FED W/H tax 13,482.85; FIRST CONCORD ins 3,116.45; FITZGERALD, VETTER & TEMPLE ex 425.00; GREAT PLAINS COMMS ut 326.96; DARRELL HAMILTON ps 11.00; IRS ex 184.32; JONNY DODGE ex 136.09; KLEIN LAW ex 6,090.95; LENGEMANN & ASSOC ex 19,250.00; LIBERTY NATL ins 133.22; MADISON NATL LIFE ins 123.85; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,327.03; MR S’S ex 778.03; NATL INS SVC ins 60.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,811.57; VSP – NACO VISION ins 543.06; NCPPD ut 82.35; NEN HEATING & AIR ex 248.18; PETTY CASH (CO CLERK) ex 30.00; PINNACLE BANK ex 941.20; PITZER DIGITAL ex 262.92; QUILL ex 25.85; REGION IV ex 2,808.00; JANICE RIDDER ps 10.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 1,337.43; SNIDER MEM FUNERAL HOME ex 2,000.00; SOC SEC 29,967.10; STRATTON DELAY CARLSON STOVER & STR ex 5,000.00; SUNFLOWER LAW ex 1,243.76; TRUSTMARK ins 1,535.26; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; WASHINGTON NATL ins 285.92; WESTERN OIL II ex 323.10; KELLI WILKINSON ex 327.40; ANT CO TREAS ex 400,000.00; PAYROLL ; 151,520.62
Road/Bridge: AKRS ex 4,137.15; AMERITAS ins 14,277.43; AMH ex 152.00; FIRSTNET ut 141.82; BLACKSTRAP TRAILER ex 3,098.73; BCBS ins 66,553.36; CITY OF ELGIN ut 71.42; CITY OF NELIGH ut 30.00; CITY OF TILDEN ut 70.71; CM SUPPLIES ex 1,216.80; COLONIAL LIFE ins 368.11; CORNER HARDWARE ex 8.50; CORNER SVC ex 100.00; CREDIT MGMT SVCS garn 633.66; CUBBYS ex 1,480.28; DUSTYS ex 397.49; ELGIN ONE STOP ex 146.57; ERPPD ut 427.17; EMME SAND & GRAVEL ex 9,852.30; FARMERS PRIDE ex 28,097.21; FED W/H tax 8,146.40; FIRST CONCORD ins 529.96; GRAHAM TIRE ex 1,357.70; GREAT PLAINS COMMS ut 340.85; HOOFIN-IT TRUCKING ex 4,132.50; COLLECTION SVC CENTER garn 611.50; ISLAND SUPPLY WELDING ex 234.60; JOEL SINCLAIR ex 63,093.03; JEBRO ex 164,072.34; JEO CONSULTING GROUP ex 7,170.00; KAYTON INTERNATL ex 177.55; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 2,710.48; MADISON NATL LIFE ins 62.53; MATTEO SAND & GRAVEL ex 7,890.12; MEDICAL ENT ex 396.00; ETHANS REPAIR ex 589.95; MURPHY TRACTOR ex 955.70; NATL INS SVC ins 84.20; NEBR CHILD SUPPORT garn 1,037.00; NEBR DEPT OF REV tax 3,933.00; NEBR DEPT OF REV – MOTOR FUEL TAX ex 3,135.00; NMC ex 2,638.02; NELIGH AUTO & MACHINE ex 200.02; VSP – NACO VISION ins 402.39; NCPPD ut 194.23; NORTHEAST GLASS ex 1,420.00; NNTC ut 74.82; QUICK SERVE OIL ex 159.53; RAZOR TRACKING ex 1,225.00; ROYAL GAS & GOODS ex 481.28; RUETER’S RED POWER ex 868.98; SAPP BRO PETRO ex 6,605.72; KASEY SHENSHEW ex 150.00; WEX BANK ex 829.48; SOC SEC 20,085.36; SPUD CONSTRUCTION ex 115,035.86; SPUD TRUCKING ex 1,890.00; MARV THIEMAN ex 50.00; TRUCK CENTER ex 438.90; TRUSTMARK ins 1,165.15; TWO RIVERS AUTO PARTS ex 3,178.65; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 59.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 83.79; WASHINGTON NATL ins 99.60; WESTERN OIL II ex 226.33; TINSLEY GRAIN ex 745.32; PAYROLL ; 99,772.51
County Visitor Promotion: NELIGH CHAMBER OF COMMERCE ex 350.00; NELIGH MILLS HISTORICAL SITE ex 122.50;
Register of Deeds: MIPS ex 412.08;
Law Enforcement Center: BOMGAARS ex 486.94; CARHART LUMBER ex 3.22; CASH-WA DISTR ex 901.34; CITY OF NELIGH ut 2,161.68; CUBBYS ex 92.95; APRIL CURTISS ex 40.00; FAITH HEALTH ex 405.00; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 917.00; HILAND DAIRY ex 700.29; HILLTOP COMMUNITY PHARMACY ex 23.98; O’NEILL PEST CONTROL ex 100.00; PINNACLE BANK ex 249.04; THRIFTWAY ex 213.04; DENDINGER DRUG ex 646.16; TRANE U S ex 1,731.00; WILKINSON FARM MARKET ex 24.00;
Commissary: CASH-WA DISTR ex 494.41; CHARM-TEX ex 2,248.08; KEEFE SUPPLY ex 290.72; NEBR POPCORN SALES ex 64.00; PINNACLE BANK ex 1,419.66.
Short discussion on budget.
Zoning Administrator: June zoning permit report.
Road Superintendent Report. Approved three (3) underground permits.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
CHARLIE HENERY
Chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk
PUBLISH: July 22, 2026
ZNEZ